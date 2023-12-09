شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شعبان يبدأ تصوير مسلسله الجديد "المعلم" للعرض فى رمضان اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ اليوم السبت النجم مصطفى شعبان تصوير أولى مشاهد مسلسله الجديد "المعلم"، والمقرر أن يخوض به منافسات رمضان المقبل، من إخراج مرقس عادل، وإنتاج سينرجى، حيث بدأ شعبان في الديكور الأول الأساسى للعمل، وتجمع المشاهد الأولى من المسلسل كلاً من مصطفى شعبان وانتصار وعدد كبير من الفنانين.

مسلسل "المعلم" تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه في شهر رمضان 2024، وبطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، أحمد فؤاد سليم وجارى التعاقد مع باقى الفنانين المشاركين في البطولة تمهيداً لبدء التصوير، وتدور الأحداث في اطار شعبى اجتماعى، ويقدم مصطفى شعبان خلال الأحداث شخصية تاجر سمك، وتمر حياته بالعديد من الأزمات التي يحاول حلها.

وكانت أخر أعمال مصطفى شعبان مسلسل "بابا المجال" تم عرضه في شهر رمضان الماضى، ومن بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، نسرين أمين، سهر الصايغ، باسم سمرة، سوسن بدر، جومانا مراد، رياض الخولى، محمود حافظ، سما إبراهيم، فرح يوسف، محمد نجاتى، عارفة عبد الرسول، محمد رضوان، أحمد كشك، هبة حسن، أحمد ماهر، أسما سليمان، عزوز عادل وعدد آخر من الفنانين، وتأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد موسى.