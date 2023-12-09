ميرنا وليد - بيروت - أطلت الفنانة اللبنانية ماريتا الحلاني إلى جانب زوجها كميل أبي خليل بصورة رومنسية مليئة بالحب عبر حسابها الخاص ، وتألقت ماريتا بفستان باللون الأبيض قصير ذات أمنام طويلة وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها.

وكانت تألقت ماريتا بظهورها في أسبوع الموضة في باريس، حيث نشرت صوراً لها جمعتها بزوجها كميل أبي خليل، وظهرت ماريتا بفستان طويل باللون الاسود ذات كمين قصيرين، وفي جزئه العلوي، دخلت في صناعته قماشة الشيفون الشفافة، وتركت ماريتا شعرها منسدلاً على كتفيها، مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها.



كانت هذه تفاصيل خبر بصورة مليئة بالحب.. ماريتا الحلاني تتألق إلى جانب زوجها بأجواء من السعادة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.