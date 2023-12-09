بالصور- بفستان أسود مزخرف الذهبي.. أمينة خليل تبرهر الجمهور بأناقتها وجمالها

ميرنا وليد - بيروت - سحرت الممثلة المصرية أمينة خليل الجمهور بإطلالتها الأخيرة الأخيرة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، حيث شاركت صور عبر حسابها الخاص ظهرت فيها بأناقة وجمال لا يوصفان فكانت ترتدي فستان ظويل وواسع باللون الأسود المخمل ذات أكمام طويلة وذيل طرز عليها النقوش والزخرفات باللون الذهبي، وربطت أمينة شعرها إلى الخلف على شكل كعكة مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها.



وفي وقت سابق، دعمت أمينة خليل المنا ضلة الفلسطي نية عهد التميمي، التي ألقت شرطة الاحتلال الاسرائيلي القبض عليها مساء الأحد الماضي.

وفي التفاصيل، كتبت أمينة عبر صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي، وتحديداً عبر خاصية الحالة: "أنا متبعاكي من زمان، من أول فيديو وهي صغيرة، وبتحارب القهر في فلس طين، هدعيلك وربنا هيقوكي، إن شاء الله هتفرج يا عهد".

واستدكرت: "لا لا لا، هذه الشابة الصغيرة مؤثرة وقوية، سأدعي لك يا عهد".

يذكر أنه يعرض حالياً لـ أمينة خليل في السينما فيلم "وش في وش".

