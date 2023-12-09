بمشهد من أحد حفلاتها القديمة.. نوال الزغبي تستذكر أيام الماضي

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي مقطع فيديو لها عبر حسابها الخاص، أظهرت من خلاله أحد حفلاتها القديمة حيث كانت تغني بصوت رائع وابداع وسط هتافات الجمهور، وعلقت نوال على الفيديو بالقول : "فدعيهم يا حياتي.

يفكرون يتساءلون يتخيلون".

وكانت إحتفلت نوال الزغبي بوصول أغنيتها "فخامة معاليك" إلى أرقام قياسية من المشاهدات، حيث حققت الأغنية أكثر من 20 مليون مشاهدة على يوتيوب، بعد أقل من شهرين على طرحها.

الأغنية جاءت باللهجة الخليجية، وتعاونت فيها نوال مع الشاعر الغنائي خالد قرناس، والملحن ياسر نور، والموزع الموسيقي هاني ربيع، والكليب من إخراج فادي حداد.

