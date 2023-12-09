ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة اللبنانية نجوى كرم مقطع فيديو عبر حسابها الخاص، فاجأت من خلاله الجمهور، حيث ظهرت من داخل سيارتها وهي تغني أغنية قديمة لها وهي أغنية "أنا بتنفس غرام" بطريقة رائع، ما جعل الجمهور يشيد بصوتها ويشير إلى مدى محبتهم لها من خلال التعليقات.
وفي وقت سابق، أعادت نجوى كرم مشاركة الجمهور مقطع فيديو عبر حسابها الخاص، نفت من خلاله كل الأخبار التي تداولها المتابعون، حول مرورها بفترة صعبة.
وظهرت نجوى بالفيديو، وهي تقول "أول حصة قلتلن الأدب"، ما اعتبره الجمهور رداً حاسماً على تعليقات المتابعين حول وضعها.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو- نجوى كرم تبدع بغناء أغنيتها "أنا بتنفس غرام" من داخل سيارتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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