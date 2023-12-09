شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام عبد الغفور ترثى والدها: أسألكم الدعاء وقراءة الفاتحة لأبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رثت النجمة ريهام عبد الغفور، والدها الراحل الفنان أشرف عبد الغفور بكلمات مؤثرة، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، وكتبت قائلة: اللهم ارحم من عجزت عقولنا عن استيعاب فراقهم وأجعل قبورهم نورًا وضياء إلى يوم يبعثون.. أسألكم الدعاء وقراءة الفاتحة لأبي.

يذكر أن الفنان أشرف عبد الغفور رحل عن عالمنا 3 ديسمبر إثر تعرضه إلى حادث سير، وذلك قبل استكمال تصوير آخر أعماله الفنية "نقطة سودا" مع أحمد فهمى وناهد السباعى الذى يتم تصويره في العاصمة اللبنانية بيروت.

واستقبلت الفنانة ريهام عبد الغفور أمس العزاء في والدها من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وحرص على الحضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني أبرزهم: كريم عبد العزيز، منه شلبي وهنا الزاهد وهنا شيخة والفنان القدير نبيل الحلفاوي وشيري عادل، ويحيى الفخراني ومصطفى شعبان ومحمد عبد الحافظ، وأحمد خالد صالح وكريم فهمي وانجى المقدم، وغيرهم.