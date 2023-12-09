شكرا لقرائتكم خبر عن مى القاضى تبدأ تصوير فيلم "أوسكار" مع أحمد صلاح حسنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الفنانة مى القاضى تصوير مشاهده فى فيلم "أوسكار" بطولة أحمد صلاح حسنى وفكرة كريم هشام، قصة أحمد حليم سيناريو وحوار مصطفى عسكر وحامد الشراب وإخراج هشام الرشيدى، حيث تجسد مى القاضى أحد أدوار البطولة النسائية فى العمل الذى انطلق تصويره الأسبوع الماضي.

وشاركت مى القاضى مؤخرًا فى مسلسل "البيت بيتى" المكون من 10 حلقات بطولة كريم محمود عبد العزيز ومصطفى خاطر، محمد محمود عبد العزيز، ميرنا جميل، مى القاضى، محمود حافظ، سليمان عيد، سامي مغاوري، أوتاكا، ياسر علي ماهر، علا رامي، عابد عنان، أحمد عبد الوهاب وعدد من ضيوف الشرف.

كما شاركت مى القاضى العام الماضى فى بطولة مسلسل "أيام" تأليف سماح الحريرى وإخراج محمد أسامة، وبطولة كل من: حورية فرغلي، شيرى عادل، وأحمد صفوت، وسلوى خطاب، وميدو عادل، ومحمود حجازى، ورياض الخولى، وندى موسى، وحجاج عبد العظيم ولقاء سويدان، وسماح السعيد، حنان يوسف، صفاء جلال، محمد دسوقى ومحمد مغربى.

وفى السينما آخر أعمال مى القاضى، فيلم "لعبة شيطان" والذى شاركت فى بطولته إلى جانب باسم سمرة، محمد عز، مصطفى أبو سريع، إسلام إبراهيم، أحمد سلطان، نانسى صلاح، منى ممدوح، منة بدر تيسير، تأليف أحمد عثمان، ومن إخراج إبرام نشأت، وتدور أحداثه حول مجموعة شباب تدفعهم الظروف لمصير مجهول يتحكم به شيطان من الإنس متمثلا فى تطبيق إلكترونى خبيث يتسلل إلى هواتفهم الذكية ويسيطر على حياتهم.