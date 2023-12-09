شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق تصوير مسلسل "بيت الرفاعى" بطولة أمير كرارة تمهيدًا لعرضه فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ صباح اليوم السبت النجم أمير كرارة تصوير أول مشاهد مسلسله الجديد "بيت الرفاعى" المقرر عرضه في رمضان المقبل، من تأليف بيتر ميمى، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج سينرجى، حيث بدأ أمير في الديكور الأساسى للعمل، وتجمع المشاهد الأولى من المسلسل كلاً من أمير وأحمد رزق وميرنا جميل وأخرون.

وتعاقدت شركة سينرجى مع كل من الفنانين أحمد رزق، أحمد فؤاد سليم، سيد رجب، وميرنا جميل، وعدد من ضيوف الشرف، بالإضافة إلى مجموعة من الممثلين الشباب المقرر الإعلان عن أسمائهم تباعًا.

يذكر أن أمير كرارة قدم في شهر رمضان الماضى مسلسل "سوق الكانتو" وشارك في بطولته مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، ندا موسى، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين، تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى.

وقدم أحمد رزق في شهر رمضان الماضى مسلسل "حضرة العمدة" والذى شارك في بطولته روبى، محمود عبد المغنى، وفاء عامر، سميحة أيوب، بسمة، ادوارد، دينا، أحمد بدير، صلاح عبد الله، نهلة سلامة، إيهاب فهمى، محمود حافظ، محمد محمود عبد العزيز، حسام داغر، محمد مهران، محمد الصاوى، كريم عبد الخالق، صولا عمر، دنيا جمعة، زينب العبد، أحمد أبو زيد وخلود عز وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب.