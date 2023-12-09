بالصورة- بأجواء رومنسية..ندى الكامل في أحضان زوجها أحمد خالد

ميرنا وليد - بيروت - شاركت ندى الكامل، طليقة الممثل المصري أحمد الفيشاوي صورة لها مع الجمهور وذلك عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بأجواء رومنسية مليئة بالحب في أحضان زوجها الممثل المصري أحمد خالد.



من جهة ثانية، كان كشف أحمد خالد أموراً عن علاقته بزوجته ندى الكامل، قائلاً إنه يعرفها منذ مدة، وتقدم لها بعد سنة من انفصالها عن الممثل أحمد الفيشاوي، لكنها لم توافق بسبب تجربتها مع الفيشاوي، إنما حبه الشديد لها جعلها توافق عليه في النهاية، بعد أن أقنعها بأن الحياة معه سوف تكون مختلفة.

وقال أحمد خالد في مداخلة هاتفية مع برنامج "تفاصيل"، إنه سيقيم حفل زفاف خلال الفترة المقبلة بحضور عدد من المقربين والأصدقاء، موضحاً أن فارق العمر بينهما هو سنتين فقط، وليس عشر سنوات كما تناقل البعض.

