بالصورة -خالد علامة يتألق بأناقة وشياكة والجمهور يعلق

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ميرنا وليد - بيروت - تألق خالد علامة، إبن الفنان اللبناني راغب علامة بأخر ظهور له على الجمهور من خلال صورة نشرها عبر حسابه الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث اطلة بأناقة وشياكة عالية فكان يرتدي بدلة باللون الاسود مع قميص باللون الابيض وربطت عنق، لينهال عيله متابعوه بالتعليقات معبرين عن مدى حبهم له.
وكان وصف خالد علامة والدته مصممة المجوهرات جيهان علامة بأنها أشبه بشقيقة له منها كأم، كدليل على العلاقة القوية التي تربطهما.
ونشر خالد صورة جمعته بوالدته وشقيقه لؤي علامة، فتوسطت الوالدة الشابين وأرفق الصورة بتعليق :"هي كأخت أكثر"، ذاكراً أنهم يتواجدون في اليونان.
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