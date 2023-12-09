بالفيديو- على انغام اغنيتها "البنية"..شمس الكويتية تتألق بالأسود في كواليس أحدى جلسات التصوير

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الفنانة شمس الكويتية على الجمهور من كواليس جلسة تصوير خضعت لها مخلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الخاص، وظهرت شمس على أنغام أغنيتها "البنية" بلوك مميز إرتدت فيه فستان قصير باللون الأسود ذات أكمام طويلة مكشوف الصدر مع حزام أسود عريض في وسطه.



وفي وقت سابق، تحدثت شمس الكويتية عن سبب رفضها الزواج حتى الآن، مشيرة الى ان معظم المتقدمين إليها هم من الشباب الذين يصغرونها بالسن، وغير مدركين عمرها الحقيقي وبكم تكبرهم.

وأضافت شمس الكويتية أن الشباب يعتقدون أنها صغيرة في السن، بسبب شكلها واهتمامها بمظهرها، وهذا ما يشعرها بعدم الراحة في التعامل معهم، اذ لم تجد من يناسبها، وقالت في فيديو شاركته على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي: "أغلب اللي يتقدمونلي بالزواج صغار بالعمر لأن مايبين علي عمري على بالهم أنا كتكوته".

