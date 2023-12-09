فيديو.. سعودي يعرض الزواج على الإعلامية الكويتية فجر السعيد في مطار الكويت

تداولت وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر شخصًا يعرض الزواج على الإعلامية الكويتية فجر السعيد أثناء تواجدها في مطار الكويت. وفي الفيديو، يظهر الشخص وهو يتحدث مع السعيد قائلاً إنه عمره 36 عامًا ومتزوج ولديه 6 أطفال، وزوجته توفيت قبل شهر، وأنه متوجه إلى الأردن، ويرغب في أن تتزوجه.
ردت السعيد على الشخص بصراحة قائلة إنها عمرها 35 ونصف ولم تتزوج بعد، وأشارت إلى أن الشرع يسمح بالزواج بأربعة أشخاص. وعبّرت عن استغرابها من تلقي عرض زواج في المطار.
يذكر أن الإعلامية الكويتية فجر السعيد قد أثارت الجدل في وقت سابق بعد ظهورها وهي ترقص في مطار بغداد.
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