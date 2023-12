عمرو سلامة يبدأ تصوير فيلم "شمس الزناتي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشف المخرج عمرو سلامة عن بدء تصوير النسخة الجديدة لفيلم "شمس الزناتي" والذي سيقوم ببطولته الفنان محمد عادل إمام.

ونشر "عمرو" صورة لكلاكيت الفيلم عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" وعلق قائلا: "صفحة جديدة ومن أول السطر".

وكشف المنتج محمد رشيدي التحضير لفيلم "شمس الزناتي" والذي يعد بمثابة إعادة إنتاج للفيلم الشهير الذي قُدم عام 1991 والذي تشارك ببطولته نخبة من نجوم السينما المصرية على رأسهم النجم عادل إمام، الفنان مصطفى متولي، عبدالله محمود، أحمد ماهر، إبراهيم ناصر وأصبح من كلاسيكيات السينما المصرية.

ومن المقرر أن يكون العمل بميزانية إنتاجية ضخمة، وسيشارك ببطولته: الفنان محمد إمام والفنانة أمينة خليل والمقرر الإعلان عن باقي الأبطال خلال الفترة المقبلة، وهو سيناريو وحوار محمد الدباح.

فيلم "شمس الزناتي" مأخوذ من فيلم "الساموراي السبعة" عام 1954 للمخرج الياباني العالمي أكيرا كوروساوا وتم إعادة إنتاجه بالعديد من الأعمال السينمائية أبرزها فيلم "السبعة الرائعون" عام 1960، وفيلم "Return of the Seven" عام 1966، وفيلم "The Magnificent Seven" عام 2016، وتدور أحداثه حول مزارعين يتم اضطهادهم من قبل قوة غاشمة ليتعاون عدد من الخارجين عن القانون في محاولة لتحريرهم.

يذكر أن المخرج عمرو سلامة يعرض له حاليًا فيلم "شماريخ" بطولة الفنان آسر ياسين والفنانة أمينة خليل.

