فيديو| نجمة مسلسل "La Casa De Papel" تدعم القضية الفلسطينية من قلب إسبانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

دعمت النجمة الإسبانية إيتزيار إيتونو التي اشتهرت بمشاركتها في مسلسل الجريمة والتشويق "La Casa De Papel" الشعب الفلسطيني خلال عدد من التظاهرات التي شاركت بها في بلدة جرنيكا وسط حضور المئات من المتظاهرين.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للنجمة الإسبانية وهي تتحدث عن بلدة "جرنيكا" الإسبانية قائلة: "من جرنيكا، المدينة التي شهدت أول قصف مدني عشوائي على مر التاريخ من الذاكرة التاريخية لموتانا وجرحانا ودمارنا".

مضيفة: "من جرنيكا إلى فلسطين، من جرنيكا إلى العالم نريد أن نقول إنه بعد الذي مررنا به منذ القصف الأول الذي تعرضنا له وحتى اليوم، لا يمكن للتاريخ أو العالم أن يتحمل دمار شعب واحد، لا ينبغي للعالم والتاريخ أن يتحملا ما يحدث في فلسطين، ولا يجب على العالم والتاريخ أن يقبلا جرنيكا جديدة".

وتابعت: "من جرنيكا تلك البلدة التي تحتل مكانة بين كل المجازر التي شهدها تاريخ الإنسانية، ندعو إلى وضع حد للمذبحة المستمرة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين، وندين بقوة وغضب أي تواطؤ في هذه الإبادة الجماعية".

وأنهت كلمتها قائلة: "سيحمل المواطنون الفلسطينيون أصواتنا من جرنيكا أينما كانوا قتلانا قتلاكم، بيوتكم المدمرة بيوتنا، أرضكم المحتلة هي أرضنا المحتلة".

وخرج العديد من النجوم وصناع السينما حول العالم عن صمتهم مؤخرًا ودعموا القضية الفلسطينية ضد انتهاكات الكيان الصهيوني.