لقاء الخميسى مع ابنها يتابعان مباراة الزمالك في الكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

نشرت الفنانة لقاء الخميسي صورة عبر خاصية القصص القصيرة بحسابها الرسمي على "انستجرام" وظهرت خلالها برفقة ابنها "أدهم" وهما في طريقهما لمشاهدة مباراة نادي الزمالك أمام فريق ساجرادا إسبيرانسا الأنجولي في الجولة الثالثة من دور المجموعات لمسابقة كأس الاتحاد الأفريقي "الكونفدرالية" والتي تقام على ملعب ستاد السلام مساء اليوم السبت.

وظهرت "لقاء" وهي ترتدي تيشيرت نادي الزمالك وتحرص على متابعة ومشاهدة مباريات فريق الكرة الأول بنادي الزمالك نظرًا لانتماء زوجها حارس المرمى محمد عبدالمنصف لنادي الزمالك.

وتصدرت الفنانة لقاء الخميسي مؤخرًا محرك البحث جوجل ومنصات مواقع التواصل الاجتماعي بعد استضافتها ببرنامج "في العمق" تقديم الفنان تامر شلتوت ويعرض عبر قناته الرسمية على "يوتيوب" واثارت الجدل خلاله بالعديد من التصاريح.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة لقاء الخميسي كان مسلسل "إجازة مفتوحة" بطولة شريف منير، وعدد من الفنانين، وعرض في شهر سبتمبر عام 2021.