"كلنا في اختبار"..ريهام حجاج تعلق على ما يحدث في غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أعربت الفنانة ريهام حجاج عن حزنها بسبب ما يحدث في غزة من دمار وخراب وقصف مستمر تقوم به قوات الإحتلال الإسرائيلي، مما أدى إلى استشهاد آلاف الفلسطينيين.

ونشرت ريهام عبر صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي "انستجرام" منشورا جديدا وهو: "لولا يقيننا بوجود العدالة الإلهية لفقدنا عقولنا من هول المشهد، صمت رهيب، صمت مخيف، صمت مهين، صمت غير مفهوم، صمت يوجع القلب، صمت يورث العار".

وعلقت ريهام على منشورها ببعض الكلمات المؤثرة قائلة: "في الأزمة دي يا إيمانك يقوى يا عقلك يشت، كلنا في اختبار مش بس هما، الحمد لله على نعمة الإسلام والإيمان، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يارب سترك ولطفك أغيثنا يا الله وارحم أمة المستضعفين مالناش غيرك يارب أنت الحكم العدل المنتقم رب العرش العظيم".

يذكر أن الفنانة ريهام حجاج منذ بداية الحرب على غزة، أبدت اهتماما شديدا وأعلنت دعمها أكثر من مرة للشعب الفلسطيني، وطالبت بدخول أطفال فلسطينيين إلى مصر لتلقي العلاج بعد إصاباتهم إصابات بليغة جراء القصف الإسرائيلي.