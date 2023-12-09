بعد توقف انقطاع الكهرباء.. نبيل الحلفاوي: "أتعشم تكون بداية النهاية لتخفيف الأحمال"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

علق الفنان الكبير نبيل الحلفاوي على عدم انقطاع الكهرباء بدءًا من اليوم وحتى الثلاثاء المقبل لحين الانتهاء من الانتخابات الرئاسية التي ستنطلق غدًا ولمدة 3 أيام.

وقام "الحلفاوي" بإعادة نشر منشور لأحد متابعيه عبر حسابه الرسمي على "تويتر- X" والذي تحدث عن عدم انقطاع التيار الكهربائي طوال مدة الانتخابات الرئاسية، وعلق: "أنا أتعشم أن تكون هذه بداية النهاية لتخفيف الأحمال".

ويقوم الفنان نبيل الحلفاوي بالرد على تساؤلات واستفسارات متابعيه إلى جانب تعليقه على عدد من الفعاليات الاجتماعية والفنية وحتى الرياضية والتي تلقى إعجاب وتأييد العديد من متابعيه.

ويواصل الفنان نبيل الحلفاوي دعم القضية الفلسطينية رافضًا انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي ومواصلة قصفهم لغزة واستشهاد الآلاف من المدنيين بمختلف أنحاء القطاع.

جدير بالذكر أن آخر مشاركات الفنان نبيل الحلفاوي الفنية كانت بمسلسل "القاهرة كابول" وعرض بموسم دراما رمضان 2022.