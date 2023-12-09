شريهان تعلق على استخدام الولايات المتحدة حق الفيتو لمواصلة قصف غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

علقت النجمة شريهان على قرار الولايات المتحدة الأمريكية باستخدام حق الفيتو لعدم وقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال انعقاد جلسة مجلس الأمن الدولي.

ونشرت "شريهان" عدد من البيانات الخاصة لعدد من الدول العربية، منها "عمان" والتي أعربت عن أسفها ورفضها انحياز الإدارة الأمريكية أمام المشروع الأممي الداعي لوقف إطلاق النار على قطاع غزة"، إلى جانب كلمة رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم الذي اعترض بشدة على استخدام واشنطن حق الفيتو لرفض وقف إطلاق النار الإنساني الفوري في غزة"، وعلقت عليهما قائلة: "وقف إطلاق النار، حرروا فلسطين، حرروا غزة".

وقامت "شريهان" مؤخرًا بتهنئة الناشطة الفلسطينية عهد التميمي والتي كانت ضمن المفرج عنهم في صفقة تبادل الأسرى بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، ونشرت "شريهان" مقطع فيديو من كواليس الإفراج عن "عهد" عبر حسابها الرسمي على تطبيق "X"، وعلقت قائلة: "حمد لله على سلامتك يا إبنتي القوية الصامدة، صمود الحق في وجه الباطل وهو الكيان الصهيوني المحتل النازي الفاشي، ما أجمل كلماتك يا عهد الصمود والكرامة والعزة والأمل، الله يطعم كل الأسرى وأهاليهم هاي الفرحة يا رب، فرحتكم منقوصة وحقوقكم مسروقة يا إبنتي عهد ويشهد عليها وعليكم الحق سبحانه والعالم أجمع".

يذكر أن آخر أعمال النجمة شريهان كانت بالعرض المسرحي "كوكو شانيل" عام 2021 وشاركها البطولة كلاً من هاني عادل، إنجي وجدان، حنان يوسف، أيمن القيسوني، سمر مرسي، تأليف مدحت العدل وإخراج هادي الباجوري.