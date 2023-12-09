محمد إمام عن "شمس الزناتي": "انتظروا أضخم فيلم في تاريخ السينما العربية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

احتفل الفنان محمد إمام ببدء تصوير فيلم "شمس الزناتي" والذي قام ببطولته والده الزعيم عادل إمام عام 1991 وأصبح من أشهر أفلام السينما المصرية.

وأعاد "إمام" نشر صورة لكلاكيت الفيلم والذي نشره المخرج عمرو سلامة منذ ساعات عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" وعلق "إمام" قائلا: "انتظروا أضخم فيلم في تاريخ السينما العربية إن شاء الله، دعواتكم".

وكشف المنتج محمد رشيدي التحضير لفيلم "شمس الزناتي" والذي يعد بمثابة إعادة إنتاج للفيلم الشهير الذي تشارك ببطولته نخبة من نجوم السينما المصرية على رأسهم النجم عادل إمام، الفنان مصطفى متولي، عبدالله محمود، أحمد ماهر، إبراهيم ناصر وأصبح من كلاسيكيات السينما المصرية.

ومن المقرر أن يكون العمل بميزانية إنتاجية ضخمة، وسيشارك ببطولته: الفنان محمد إمام والفنانة أمينة خليل والمقرر الإعلان عن باقي الأبطال خلال الفترة المقبلة، وهو سيناريو وحوار محمد الدباح.

يذكر أن الفنان محمد إمام ينتظر عرض فيلمه "أبو نسب" والذي يتعاون خلاله للمرة الأولى مع الفنان ماجد الكدواني والمقرر عرضه يوم 21 ديسمبر الجاري.