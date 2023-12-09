ظهور محمد منير بوجه منتفخ وملامح متغيرة يثير قلق جمهوره

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لأحدث ظهور للكينج محمد منير والذي ظهر خلالها بأحد الاستوديوهات لتسجيل عدد من الأغاني الجديدة.

وظهر "منير" بالصورة بوجه منتفخ وملامح لم يعتاد على رؤيتها جمهور "منير" وسط قلق وتساؤلات محبيه حول إذا ما كان يمر بأزمة صحية.

ولاقت الصورة رواجًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي وحاولوا خلالها الاطمئنان على صحة الفنان الكبير وجاءت التعليقات كالتالي: "ربنا يشفيه ويعافيه، تقريبًا مضاعفات لأدوية معينة بياخدها، الله يستر كبرتنا، ممكن يكون كورتيزون ربنا يشفيه ويعافيه، دي أمراض كلى أحد أعراضه تورم وليس وزن زائد".

وبدأ "منير" في تسجيل أغاني ألبومه الجديد والمقرر طرحه بحلول عام 2024، وانتهى مؤخرًا من تسجيل أغنية بعنوان "أنا الذي" من كلمات الشاعر باسم عادل، توزيع الموزع الموسيقي أنور عمرو، وألحان عصام كاريكا.

الأغنية تشهد عودة الكينج إلى التعاون مع الملحن عصام كاريكا، بعد 26 عاما، إذ غنى من ألحانه "عمر عيني"، عام 1996.

وتقول كلمات الأغنية: "أنا الذي غنى وطبل، أنا الذي بحر وقبل، أنا اللي ياما قلبي اتبهدل، أنا ولد الأصول".

وطرح النجم محمد منير، مؤخرا أغنية بعنوان "يا فلسطيني"، من كلمات الشاعر الراحل عصام عبد الله، وألحان كامل شريف، توزيع فتحي سلامة، مكساج علاء الشريف، مدير إنتاج أحمد البنداري، منسق عام دينا مجدي، وإخراج أحمد عبد المحسن.