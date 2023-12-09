شكرا لقرائتكم خبر عن هشام الجخ يقدم واجب العزاء فى شقيق طاهر أبو ليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الشاعر والفنان هشام الجخ، على تقديم واجب العزاء في شقيق الفنان طاهر أبو ليلة، الذى أقيم بمسجد الوحدة بمنطقة العباسية، كما تواجد الفنان حسن عبد الفتاح.

وأعلن أمس الفنان طاهر أبو ليلة وفاة شقيقه محمد، وكتب على صفحة التواصل الاجتماعى إنستجرام: "توفى إلى رحمة الله أخى محمد فاروز (إنا لله وإنا إليه راجعون) والعزاء غدا بإذن الله ولا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم"، وتواصلنا مع الفنان طاهر أبو ليلة وقال العزاء غدا بمسجد الوحدة في العباسية.

وشارك مؤخرا الفنان طاهر أبو ليلة في مسلسل "جت سليمة" مكون من 15 حلقة، من بطولة دنيا سمير غانم، محمد سلام، خالد الصاوى، هالة فاخر، سامي مغاوري، محمد ثروت، بيومى فؤاد، غادة طلعت وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم يوسف وسامح جمال، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج أحمد السبكى برعاية المتحدة للخدمات الاعلامية.

تدور قصة جت سليمة في إطار من الكوميديا والفانتازيا، خلال سليمة وهى فتاة في أواخر العشرينيات من العمر، صاحبة رقم قياسي في قراءة الروايات، وتعثر على كتاب مسحور يعيدها إلى الماضى لتدخل في العديد من المغامرات الكوميدية.