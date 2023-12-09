اليكم دور هدى الإتربي في مسلسل "العتاولة" بطولة أحمد السقا

ميرنا وليد - بيروت - انضمنت الممثلة المصرية هدى الإتربي، الى طاقم مسلسل العتاولة وقد عبرت عن سعادتها بالانضمام للمسلسل الذي سيعرض في رمضان 2024 وهو من بطولة الممثل المصري أحمد السقا وطارق لطفي.
وكشفت الإتربي، أن مشاركتها في المسلسل جاء بطلب من مخرج العمل أحمد خالد موسى والمنتج صادق الصباح.
وتقدم هدى الإتربي، شخصية فتاة شعبية بسيطة تسعى لتغيير واقعها وتعمل في أحد الفنادق ووالدتها بالأحداث هي الفنانة ميمي جمال والشخصية لها العديد من الخيوط الدرامية مع أبطال العمل وأبرزهم أحمد السقا وباسم سمرة ومي كساب التي تحمل معها الأحداث مفاجأة كبيرة.
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