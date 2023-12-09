بالصورة - من كواليس تصوير فيلم "ليه تعيشها لوحدك"..شريف منير يطل على الجمهور مع سلمى أبو ضيف

ميرنا وليد - بيروت - شارك الممثل المصري شريف منير صورة له من كواليس تصوير احدث أعماله وهو فيلم يحمل إسم "ليه تعيشها لوحدك" إلى جانب الممثلة المصرية سلمى أبو ضيف وذلك عبر حسابه الخاص حيث ظهر الإثنان داخلة سيارة خلال تصوير احد المشاهد، وعلق على منشوره بالقول : "أنا و سلمى أبو ضيف .

. من كواليس فيلم .. ليه تعيشها لوحدك .. إخراج .. حسام الجوهري".

وفي وقت سابق، خرج شريف منير بتصريح بعد رحيل الممثل المصري طارق عبد العزيز المفاجئ، حيث روى قصة اللحظات الأخيرة قبل رحيل طارق.

وقال شريف عن كواليس تصوير الراحل لمسلسل "وبقينا اتنين": "كان عندنا تصوير النهاردة في فيلا بأكتوبر الساعة 11 الصبح وطارق كان بيلعب شخصية شريف وكان موجود وكان في حالة تألق كبيرة ونفسية جيدة ونشيط وبيضحك وكل حاجة كانت ماشية بشكل طبيعي، في مشهد أنا بعمله هو وممثلة شابة بتيجي ترن جرس وهو بيفتح الباب وأنا بدخلهم الكادر وهو في وسطنا وبيسبنا وبيخرج وعملنا بروفة وصورنا أول مرة المشهد وكان يقف بجانبي والمخرج قال عاوزين نعمله مرة تانية".

واستدرك: "والمخرج بيقول أكشن جه طارق نحيتي وشوفت لونه بيروح وسند عليا وقعد على كرسي وسند دماغه على واحد واقف قصادي وقالي مش قادر أقف على رجلي وجسمه تغيّر لونه وبات أصفر وفجأة أبيّض وجسمه برد وحاولت أدلكله قلبه ولقيت عينه مرفوعة لفوق وفتحتله القميص وجيت اسمع ضربات قلبه مسمعتش حاجة".

