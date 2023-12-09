ميرنا وليد - بيروت - تألقت الممثلة المصرية جميلة عوض باخر إطلالة لها على الجمهور من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، حيث شاركت صور عبر حسابها الخاص ظهرت فيها بلوك رائع وبأناقة عالية حيث إرتدت فستان باللون الاسزد ضيق وطويل مكشوف الظهر ذات أكمام طويلة، وربطت شعرها على شكر ذيل الحصان وأظهرت أنوثتها وجمال وجهها من خلال تطبيق مكياج مميز.
وفي وقت سابق، شاركت جميلة عوض متابعيها صوراً من آخر جلسة تصوير، حيث اختارت ان تظهر بفستان أزرق رائع، مزين بالخرز اللامع، من تصميم المصمم اللبناني جورج حبيقة. واعتمدت ظلال عيون باللون الازرق لتتناسق مع الفستان ما اظهرها بصورة رائعة.
تركت عوض شعرها منسدلاً على كتفيها بخصال متموجة. هذه الصور لاقت إعجاب المتابعين الذي تغزلوا بجمالها.
كانت هذه تفاصيل خبر بالأسود الأنيق..جميلة عوض تتألق بأنوثتها وجمالها على السجادة الحمراء في مهرجان البحر الأحمر السينمائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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