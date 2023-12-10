شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج أحمد البدرى يتعرض لبتر فى قدمه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض المخرج أحمد البدرى لبتر في قدمه وعلق الفنان شريف إدريس على صفحة التواصل الاجتماعى "فيس بوك": ألف مليون سلامة الصديق العزيز المخرج الكبير أحمد البدري.. ربنا يتم شفاك على خير.. للأسف الشديد تم بتر قدمه وهو الآن في معهد ناصر.. دعواتكم بالشفا .





وكان آخر أعمال المخرج أحمد البدرى فيلم "الشنطة" من بطولة بيومى فؤاد وشريف دسوقى وشيرين، تأليف تامر عبد المنعم، وإخراج أحمد البدرى.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدى، حول شنطة يمتلكها بيومى فؤاد فى دبى، ويقع فى العديد من المتاعب والمشاكل بسببها، ويقدم مطرب المهرجانات عمر كمال الأغنية الرئيسية للفيلم، وهى من كلمات وألحان أشرف عبد المنعم.