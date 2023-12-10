ميرنا وليد - بيروت - شارك الفنان المصري أحمد سعد مقطع فيديو عبر حسابه الخاص، ظهر فيه وهو يغني اغنيته الشهيرة "وسع وسع" في حفل ختام الدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي، وظهر حوله نجوم عرب و عالميون يغنون معه ويرقصون على أنغام الأغنية و منهم هالي بيري، ادريان برودي، في فؤاد، لينا ملايكة، باز فيجا، محمد سامي.
يذكر أن أحمد سعد شارك مؤخرا في حفل "روائع السنباطي"، بمشاركة نخبة من الفنانين العرب وهم شيرين عبد الوهاب، وصابر الرباعي، ومي فاروق، وريهام عبد الحكيم، وإيمان عبد الغني، وفؤاد زبادي، بمصاحبة الفرقة الموسيقية يقيادة المايسترو هاني فرحات.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو- منهم هالي بيري و ادريان برودي..نجوم العالم يجتمعون حول أحمد سعد لغناء "وسع وسع" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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