أسرة فيلم "درويلة" تطلق الإعلان الأول للعمل.. مزيج بين الإثارة والتشويق

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت أسرة فيلم "درويلة" عن الإعلان التشويقى الأول للعمل، تمهيداً لإطلاقه فى دور العرض خلال الفترة القادمة بجميع السينمات في مصر والوطن العربي.

وظهر في هذا السيزر التشويقي الأول لفيلم "درويلة"، بأنه مليء بالإثارة والتشويق والغموض والأكشن.

ولم يظهر نجم من نجوم الفيلم في الإعلان كنوع من الإثارة والتشويق لدي الجمهور، ولكن علق الفنان عمرو عبد الجليل تدوينه بصوته في آخر الفيديو قائلاً: "هنا هتقدر تعمل كل حاجة، هنا مفيش قانون غير قانوني أنا وبس".

كشف نجوم وأسرة فيلم "درويلة" مؤخراً، خلال الفترة المنصرمة عبر حساباتهم وصفحاتهم الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة عن البوستر التشويقي للفيلم، والذى غلب عليه طابع الأكشن ليظهر به رجل مفتون العضلات من الخلف لتظهر إمامه خزائن مالية مغلقة، مع إضاءة خافتة متناسقة مع لون السماء.

أحداث فيلم درويلة

تدور أحداث فيلم 'درويلة" فى إطار تشويقى مثير، حيث يحتوى على مشاهد من الإثارة والغموض والأكشن بأسلوب غير معتاد تقديمه من قبل على الشاشة الفضية.

أبطال فيلم درويلة

من ناحية أخري، فيلم "درويلة" يتضمن نخبة وكوكبة كبيرة من النجوم فمنهم: النجم عمرو عبد الجليل، محمود عبد المغني، أيتن عامر، محمد على رزق، حسنى شتا، إبرام سمير، مسلم، لبنى ونس، نهال نور وآخرين، وهو فكرة وإنتاج محمد دياسطى وإشراف عام أميرة قائد وقصه وسيناريو وحوار ل محمد دياسطى وعبد الرحمن فتحى وإخراج معوض إسماعيل.