كبرت عام.. عمرو عبدالعزيز يشارك جمهوره الاحتفال بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

شارك الفنان الشاب عمرو عبدالعزيز جمهوره ومتابعيه صورة جديدة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "انستجرام"، وهو يحتفل بعيد ميلاده الـ41، إذ أنه من مواليد التاسع من ديسمبر عام 1982.

وكتب عبدالعزيز معلقا على صورته مع "تورتة عيد ميلاده": "النهاردة عيد ميلادي، كبرت سنة، ولكن لسة زي ما أنا".

وعلق عدد من نجوم الفن على منشوره وكان من بينهم الفنان محمد ثروت، الذي كتب: "كل سنة وانت طيب يا عمورة يا عسل"، والنجمة منة فضالي كتبت: "عقبال 120 سنة يا حبيبي"، والفنان إدوارد وكتب: "كل سنة وانت طيب حبيبي"، وأيضا النجم أحمد زاهر وكتب: "كل سنة وانت طيب يا عموري وعقبال مليون سنة".

يذكر أن الفنان عمرو عبدالعزيز شارك في مجموعة كبيرة من الأعمال التليفزيونية التي لاقت إعجاب الجمهور وحققت نجاحا كبيرا ومن بينها مسلسل رمضان كريم .