إشادات عالمية بفيلم "هجان" بعد عرضه عربيًا لأول مرة بمهرجان البحر الأحمر السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشفت "Film Clinic" الشركة المنتجة لفيلم الدراما "هجان" عن إشادة واسعة من قبل العديد من المواقع العالمية وذلك بعد عرضه لأول مرة في الشرق الأوسط ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الثالثة هذا العام.

ونشرت الصفحة الرسمية لـ "Film Clinic" على "انستجرام" إشادة مجلة سكرين إنترناشيونال بفيلم "هجان" للمخرج أبو بكر شوقي وتضمنت الاشادة التالي: "فيلم جذاب وفعال يتناول رحلة بطل الحكاية مع النضج وتعلم دروس الحياة".

وعرض فيلم "هجان" لأول مرة بفعاليات مهرجان تورنتو السينمائي الدولي وقام منتج الفيلم محمد حفظي بنشر مقطع فيديو من ردود أفعال الجمهور بدور العرض عقب انتهاء الفيلم ولاقى استحسان المتواجدين إلى جانب إشادة كبيرة من قبل النقاد المتواجدين بفعاليات المهرجان.

فيلم "هجان" تدور أحداثه في إطار درامي حول رحلة عبر الصحراء بين صبي والجمل خاصته ويشارك ببطولة الفيلم: عبدالمحسن النمر، إبراهيم الحساوي، الشيماء طيب، عزام النمر، سيناريو الكاتب السعودي مفرج المجفل، وشاركه الكتابة السيناريست المصري عمر شامة إلى جانب المخرج أبو بكر شوقي.

والمخرج أبو بكر شوقي هو صانع أفلام مصري نمساوي التحق بالمعهد العالي للسينما وأخرج العديد من الأعمال السينمائية القصيرة منها فيلم "The Road to Atalia" عام 2010، وفيلم "Martyr Friday" عام 2011.