أحمد عبدالعزيز عن المشاركة في الانتخابات الرئاسية: "مسؤولية وواجب وطني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حل الفنان الكبير أحمد عبدالعزيز ضيفًا في مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" الذي يُعرض على قناة "المحور"، وتحدث خلالها عن المشاركة في الانتخابات الرئاسية وعن كونه واجب وطني على كل مصري المشاركة والنزول.

وعن المشاركة في الانتخابات الرئاسية قال: "المشاركة في الانتخابات دي مسؤولية وواجب وطني على كل مصري، وبقي الموضوع مش زي زمان الناس مابتنزلش على أساس انه صوتها مش هيفرق أو مش مهم تنزل أو كده، لأ المسألة اختلفت يعني دلوقتي بقي واجب على كل مصري انه ينزل ويشارك في الانتخابات ونظهر بالمظهر اللائق قدام العالم كله، وفيه مصداقية وفيه نزاهة في الانتخابات واحساس بالمسؤولية تجاه بلدنا ككل".

أما عما يحدث من تداعيات في الشرق الأوسط قال: "ده السبب الأدعى بقى للنزول وخصوصًا في هذه الظروف اللي بتمر بها المنطقة ككل واللي ليها آثار كبيرة على بلدنا، وطبعًا احنا سياسة مصر تجاه القضية سياسة واضحة وثابتة من زمان من بدايتها من سنة 1948 ولكن يعني مهم في هذه الظروف ان احنا نؤكد على الثوابت المصرية تجاه القضية الفلسطينية وتجاه أي محاولات للزج بمصر في أي أحداث غير مرغوبة".

وعن توقعاته بمشاركة المواطنين بالانتخابات الرئاسية علق قائلا: "أنا شعوري أن كل مصري دلوقتي بقي عندها قناعة ويقين ان صوته مهم وان التفافنا حوالين أمورنا وحوالين نظامنا وحوالين سياستنا تجاه بلدنا وتجاه المنطقة ككل بقت مسألة مهمة ولذلك أعتقد ان شاء الله هيبقى فيه زخم في الانتخابات وهيبقى فيه إقبال كبير من الناس".

وكان الظهور الأخير للفنان أحمد عبدالعزيز من خلال مشاركته في الوقفة التضامنية مع الشعب الفلسطيني التي أقيمت بنادي نقابة المهن التمثيلية شهر أكتوبر الماضي وعبر "أحمد عبد العزيز" عن قساوة ما يحدث ضد الشعب الفلسطيني جراء انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي ومواصلة استهداف الآلاف من المدنيين وقصف قطاع غزة.

يذكر أن الفنان أحمد عبد العزيز شارك مؤخرًا بعدد من الأعمال الدرامية والتي تم عرضها ضمن موسم رمضان الماضي، وهي: مسلسل "سره الباتع" بطولة الفنان أحمد فهمي، ومسلسل "الكتيبة 101" بطولة الفنان اسر ياسين وعمرو يوسف.



