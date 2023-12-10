محمد رمضان يشارك جمهوره صورا من أبيدجان.. والجمهور: "نمبر 1"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

شارك النجم محمد رمضان جمهوره عبر موقع التواصل الإجتماعي "انستجرام" بعدد من الصور أثناء تواجده في مدينة أبيدجان في ساحل العاج.

وعلق رمضان على صوره التي نشرها قائلا: نمبر وان في أبيدجان، ولاقت صوره التي ظهر خلالها مع بعض أطفال ساحل العاج إعجاب عدد كبير من جمهوره، وجاءت التعليقات كالتالي: " بعشقك والله"، " ستايل"، نمبر 1"، "جامد جدا"، وغيرها من التعليقات .

يذكر أن الفنان محمد رمضان سبق ونشر عدد من الصور له في ساحل العاج منذ حوالي شهرين، وظهر خلالها وهو يلعب كرة القدم مع بعض الأطفال في الشارع، الأمر الذي أثار إعجاب جمهوره .