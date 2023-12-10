شريف إدريس يكشف عن بتر قدم المخرج أحمد البدري بعد تعرضه لأزمة صحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشف الفنان شريف إدريس عن بتر قدم المخرج أحمد البدري بعد تعرضه لأزمة صحية وذلك عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك".

ونشر "إدريس" صورة للمخرج أحمد البدري وعلق عليها قائلا: "ألف مليون سلامة الصديق العزيز المخرج الكبير أحمد البدري، ربنا يتم شفاك على خير، للأسف الشديد تم بتر قدمه وهو الآن في معهد ناصر دعواتكم بالشفاء".

وكان قد تواصل "الخليج 365" مع المخرج أحمد البدري بعد مشاركته في بطولة مسلسل "عملة نادرة" والذي عرض بموسم رمضان الماضي ويعد بمثابة عودته للساحة الفنية بعد غياب سنوات.

وفي تصريحات لـ "الخليج 365" قال البدري "اتفاجئت لما ماندو العدل كلمني وأنا وقتها كنت تعبان في عيني وقالي وقتها وانا عاوزك في دور واحد من رجالة المعلم عبد الجبار وهو رجل أعور".

وعن سبب غيابه خلال الفترة الماضية قال "أنا قاعد في البيت من غير شغل بقالي 3 سنين محدش بيعرض عليا أي أعمال وبرضه مش عاوز أشارك في أعمال مش هتضيف لي أي حاجة".

أحمد البدري هو مخرج مصري التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية قسم إخراج وتمثيل عام 1977، وتخرج بعدها من المعهد العالي للسينما قسم إخراج عام 1985، وشارك ببداياته كممثل بعدد من الأعمال منها "صيام صيام" و"ليلة القبض على فاطمة"، قبل أن يعمل كمساعد مخرج.