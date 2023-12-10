سلمى أبوضيف بالإسكندرية والنبوي والشرنوبي يؤديان العمرة..10 لقطات لنجوم الفن

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- الخليج 365:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

جنات

نشرت المطربة المغربية "جنات" عدد من الصور تجمعها بزوجها وابنتيها أثناء حفل عيد ميلاد ابنتها جوليا، وعلقت: "صور قديمة من عيد ميلاد جوليا يوم 4/8 ، بس أجلنا نزول الصور حدادا على ضحايا غزة وأيضا حدادا على الغالية ابنة عم زوجي.. بس كان لازم اشكر الناس اللي تعبت واشتغلت اليوم ده.. وشكرا لحبايبي اللي نورونا".

فيدرا

نشرت الفنانة فيدرا صورة لها بصحبة قطتها " فاصوليا" عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "انستجرام"، وعلقت: "القطط هي روح الحيوانات، وهما مكاني السعيد في الأوقات الصعبة، ده مكسيموس فاصوليا القط المصري اللي أنقذته لما كان صغير، دلوقتي هو نمري الصغير".

سلمى أبو ضيف

نشرت الفنانة الشابة سلمى أبو ضيف صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "انستجرام"، خلال تصوير آخر أعمالها "زينهم"، وهي تقف أمام البحر في الإسكندرية، وفي مقابلها صخرة كتب عليها فلسطين ليست محتوى غزة تموت.

وعلقت: "حقيقي ده المشهد المفضل ليا في "زينهم"، أثناء التصوير في اسكندرية، فلسطين دايما في قلوبنا".

رامي صبري

شارك النجم رامي صبري متابعيه عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "انستجرام" صورة.

سميرة سعيد

نشرت المطربة سميرة سعيد صورة جديدة لها برفقة ابنها شادي، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "انستجرام".

حسن الرداد

شارك الفنان حسن الرداد فيديو جديد له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "انستجرام"، أثناء مشاهدته فيلمه الجديد "بلوموندو"، مع جمهوره في إحدى دور العرض.

نور النبوي

شارك الفنان نور النبوي نجل النجم خالد النبوي صورة جديدة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "انستجرام"، تجمعه بالفنان محمد الشرنوبي أثناء تأديتهما مناسك العمرة في السعودية.

إلهام شاهين

نشرت الفنانة إلهام شاهين عددا من الصور الجديدة لها أثناء مشاركتها في حفل ختام مهرجان البحر الأحمر في مدينة جدة وهي ترتدي فستانا أنيقا باللون الأخضر.

نهى عابدين

شاركت الفنانة الشابة نهى عابدين متابعيها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي انستجرام بصورة جديدة لها أثناء زيارتها للمتحف المصري الكبير، وهي ترتدي الجينز والنظارة السوداء.

عصام السقا

شارك الفنان الشاب عصام السقا متابعيه عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "انستجرام" بصورة جديدة له أثناء تواجده في مدينة الإسكندرية وأمام البحر في منطقة سان ستيفانو وهو يرتدي ملابس رياضية.