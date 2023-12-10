MBC مصر 2 تبدأ عرض "عروس بيروت 3".. ونجومه يكشفون التفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تبدأ قناة MBC مصر اليوم الأحد 10 ديسمبر، عرض الموسم الثالث من مسلسل "عروس بيروت"، في تمام التاسعة مساءً.

وفي الموسم الثالث انضمّ النجمان كارمن لبّس وخالد القيش الذي يشهد زخماً في الأحداث مع شخصيات جديدة في أدوار محورية، وفي هذا السياق يقول النجم ظافر العابدين أن هذا الموسم سيشهد استمراراً العلاقات المتداخلة ضمن العائلة والتحديات التي تواجهها، إضافة إلى مزيد من العمق في طبيعة تلك العلاقات والأحداث المتصلة بها."

وحول الخطوط الدرامية الأساسية في هذا الموسم، يقول العابدين: "تابعنا مع نهاية الموسم الثاني خسارة العائلة لأملاكها، لذا ينطلق هذا الموسم مع محاولة فارس النهوض مجدداً من الصفر، وقيادة العائلة للعودة بها إلى مكانتها المالية والاجتماعية على اعتباره عميد الأسرة ومحلّ ثقة جميع أفرادها. ولن تكون المهمة سهلة في ظل العداء بين آدم وعائلة الضاهر. من جانب آخر تتواصل العلاقات بمزيد من التشعّب بين الأخوة والأم، مع ظهور خط درامي جديد والظروف الصعبة المحيطة به."

وحول ما يشهده محور فارس وآدم من تطورات وأحداث يقول العابدين ضاحكاً: "الودّ بين آدم وفارس ليس كبيراً على الإطلاق.." ويضيف: "لم تترك أحداث الجزء الثاني متسعاً للودّ بينهما، لذا تزداد علاقتهما تعقيداً وتشعّباً في هذا الموسم، مع تقلّبات أخرى أُفضّل أن أتركها مفاجأة للمشاهدين. الأمر نفسه ينطبق على علاقة فارس بكل من خليل وليلى، بل وحتى ثريا حيث ستشهد علاقته بها مفاجآت رغم قصة الحب المستمرة التي تجمع بينهما!".

ويتابع ظافر العابدين "باختصار أعد الجمهور بموسم قوي، مليء بالأحداث وغني بالمفاجآت والصدمات النوعية – إن جاز التعبير - التي ستبدّل المسارات وتُحدث تغييرات جذرية، إلى جانب عمق درامي"، ويشيد العابدين بانضمام الممثلة القديرة كارمن لبّس والنجم خالد القيش إلى الموسم الثالث في دورين محوريّين مما سيمنح العمل روحا ًجديدةً وإضافات نوعية تثري الأحداث وتسهم في تصاعد الحبكة الدرامية عموماً.

من جانبها، اعتبرت كارمن بصيبص أن الموسم الثالث "يجسّد إضافة درامية تليق بالعمل الذي تعلّق به الجمهور وأحبّه وطالب بموسم ثالث منه"، وحول شخصية ثريا وما تحمله من مفاجآت، أوضحت كارمن بصيبص: "سنشهد تغييراً في شخصية ثريا خاصةً خلال القسم الأول من حلقات هذا الموسم، حيث تقرر ثريا تكريس نفسها وحياتها وجهدها لدعم فارس ومؤازرة العائلة بهدف الخروج من المحنة واستعادة القصر ومعه المكانة المالية والاجتماعية."

وتتابع: "لاحقاً تطرأ أحداث وتطورات تكتشف خلالها ثريا جزءاً من الماضي المتعلّق بحياتها، وهو الأمر الذي سيُحدث انقلاباً في سلوكها وشخصيتها وكيفية تعاطيها مع محيطها إجمالاً." وفيما تشدّد كارمن بصيبص على القيمة الإنسانية والدرامية العالية لطبيعة علاقة ثريا بـ ليلى، تكشف أن "هذه العلاقة التي اتّصفت بالتشعّب والتعقيد خلال الموسمين الماضيين ستشهد عمقاً وتطوراً نوعياً في هذا الموسم، إذ سيتابع الجمهور مَشاهد وجدانية مليئة بالعاطفة والصدق، وهو أكثر ما أحبّبته شخصياً في دوري خلال هذا الموسم". وتَعد كارمن بصيبص الجمهور بموسم جدير بالمتابعة سواءً لناحية العمق النفسي والدرامي للشخصيات أو لناحية الأحداث المشوّقة والمفاجآت الكبرى التي تنتظرهم."

ومن زاويتها أوضحت تقلا شمعون أن الموسم الثالث سيسلّط الضوء على ماضي ليلى، وسيرفع النقاب عن جانب مختلف من شخصيتها، وتضيف: "سيتعرّف المشاهدون على طبيعة ليلى الحقيقية في الماضي قبل أن تنصّب نفسها حاميةً للعائلة وتقرر تحمّل أعباء جسيمة حوّلتها مع الوقت إلى امرأة قوية أو قاسية في بعض الأحيان كما تابعناها في الجزء الأول."

وتضيف في هذا الجانب: "ليلى كانت شخصاً حالماً، ولم تكن تأبه يوماً للفروقات الطبقية والاجتماعية على الإطلاق. فقد أحبّت ابن النجار ومضت وراء قلبها، لكن مسؤولياتها العائلية التي تحمّلتها لاحقاً غيّرتها إلى حدٍّ كبير." وحول المستجدّات التي ستحملها الأحداث لـ ليلى مع هذا الموسم، أوضحت تقلا: "تجد ليلى نفسها مفلسةً وتضطر للتعامل مع ظروف معيشية صعبة ومختلفة كلياً، فهل ستتمكن من التأقلم مع تلك الظروف القاسية والمستجدّة؟ هنا ستكمن المفاجأة حيث سنرى ليلى التي عرفها المشاهدون بحلّة مختلفة كلياً، تطبخ لأولادها ولا تُعِر اهتماماً لمظهرها ولباسها وشعرها، مع حفاظها في الوقت نفسه على شخصية المرأة الأرستقراطية القوية واعتزازها بنفسها."

وحول علاقتها بـ عادل والتغييرات التي ستطرأ في هذا السياق، أوضحت تقلا أن حبّها القديم لعادل الذي حاولت أن تبقيه في الظلّ بعيداً عن عائلتها خلال الفترة الماضية، سيشهد تغييراً كبيراً، فعادل هو من سيقف إلى جانبها في محنتها." من جانب آخر، تشير تقلا إلى أن الموسم الثالث سيكشف الكثير من الحقائق وأبرزها تلك المتعلّقة بـ آدم، وتضيف: "بعد خيانة آدم لعائلة الضاهر تشعر ليلى بألم الغدر سيّما وأنها فتحت له بيتها ومنحته ثقتها المطلقة، فمن يقف وراء آدم؟ ومن هو الذي حرّضه على الخيانة؟ وما حقيقة كره العمّة عايدة الشخصي لـ ليلى؟ّ وما هو سر الحقد الذي تحمله في قلبها؟ بل من هي العّمة عايدة أصلاً؟ ولماذا أخفتها ثريا عن أولادها؟ وما هو دورها في كل ما حصل مع العائلة؟ جميع تلك الأسئلة وغيرها ستجيب عنه الأحداث المتسارعة والمتصاعدة". وتؤكد تقلا أن "الموسم الثالث يتميز بحبكة غنية ومواقف إنسانية ووجدانية موجعة، وخاصةً تلك التي ستتعرّض لها ليلى تباعاً مما سيكسرها ويجعل المشاهدين في حالة من التعاطف المستمرّ معها."

مسلسل "عروس بيروت"، هو من بطولة تقلا شمعون، ظافر العابدين، كارمن بصيبص، محمد الأحمد، جو طراد، مرام علي، فارس ياغي، رفيق علي أحمد، علاء الزعبي، رانيا سلوان، ميا سعيد، لينا حوارنة، نور علي، ايمن عبدالسلام، نوال بري، جوي حداد وآخرين.