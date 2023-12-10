بالصور- نجمة شهيرة تثير الجدل بشكلها من دون ماكياج

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة والعارضة ونجمة الإثارة باميلا أندرسون صورة صادمة لها على صفحتها وقد بدت دون أي أثر للماكياج على وجهها وأكدت أنها تملك الشجاعة الكافية لكي تنشر صورة لها من هذا النوع وهي من خلالها وجهت رسالة إيجابية الى اللواتي تخطين عمر الخمسين سنة لتقول لهم حافظوا على الحقيقة في شكلكم بعيداً عن الفيللر والبوتوكس.



وعلقت إحدى المتابعات على صورتها قائلة: "سعيدة برؤيتك بإطلالة طبيعية جميلة". وكتبت معالجة نفسية قائلة: "انا معالجة نفسية وأشكرك من كل قلبي لأنك نشرت صورة تظهر كم هو رائع أن نظهر جمالنا الحقيقي".