بعد تعرضه لأزمة صحية.. بتر قدم المخرج أحمد البدري

ميرنا وليد - بيروت - أعلن الممثل المصري شريف إدريس، ان الاطباء قاموا ببتر قدم المخرج المصري أحمد البدري بعد لأزمة صحية مفاجئة.

وكتب شريف عبر حسابه على أحد مواقع التواصل الاجتماعي: "ألف مليون سلامة الصديق العزيز المخرج الكبير أحمد البدري.. ربنا يتمم شفاك علي خير.. للأسف الشديد تم بتر قدمه وهو الآن في معهد ناصر.. دعواتكم بالشفاء".

وأشار إدريس أن أحمد البدري كان لديه جرح كبير في القدم بسبب اصابته منذ سنوات بمرض السكري وبعد انتكاسته نصحه الأطباء ببتر قدمه لتجنب اي خطر على صحته.

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