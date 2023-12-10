زينة مكي تستعرض وشمها الجديد لخريطة فلسـ طين! - بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة اللبنانية زينة مكي مجموعة صور لها من مشاركتها في حفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي الذي أقيم مساء الخميس الماضي. وكشفت في الصور عن وشم جديد حصلت عليه على كتفها على شكل خريطة فلسطين وذلك في خطوة تضامنية منها مع هذا البلد وشعبه منذ بداية الأحداث الأليمة في غـ زة. هذه الخطوة تفاعل معها عدد كبير من المتابعين الذين حيوها على شجاعتها في التعبير عن تضامنها بطريقة لافتة مثل هذه خصوصا ان الوشم لا يمكن ازالته الا بصعوبة.

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