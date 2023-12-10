شكرا لقرائتكم خبر عن ختام أيام قرطاج المسرحية وتوزيع جوائز الدورة الـ24 بمسرح الأوبرا بمدينة الثقافة التونسية.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم مهرجان أيام قرطاج المسرحية فعالياته اليوم الأحد 10 ديسمبر بمسرح الأوبرا بمدينة الثقافة، وتعلن جوائز الدورة الـ 24، وهي: التانيت الذهبي، التانيت الفضي، التانيت البرنزي، جائزة أفضل نص، جائزة أفضل أداء نسائي، جائزة أفضل أداء رجالي، جائزة أفضل سينوغرافيا، بالإضافة لجوائز موازية وهي : جائزة النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين نجيبة الحمروني لحرية التعبير، وجائزة أفضل عمل مسرحي للمودعين داخل المؤسسات السجنية والإصلاحية.

وخلال الختام سيكرم عدد آخر من المسرحيين العرب والأجانب ومنهم النجم العربي الكويتي الكبير داوود حسين ، والناقد المسرحي الكبير بول شاؤول من لبنان .

جدير بالذكر، أن الدورة الـ24 من أيام قرطاج المسرحية، انطلقت يوم 2 ديسمبر وتستمر عروضها حتى 10ديسمبر، ويشارك بها أكثر من 60 عرضا من 28 بلدا من مختلف قارات العالم، وتتوزع كما يلي على: المسابقة الرسمية (11 عرضا) والعروض الموازية (24 عرضا) ومسرح العالم (18 عرضا) وتعبيرات مسرحية في المهجر (4 عروض).