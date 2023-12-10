الأمير ويليام وكايت ميدلتون ينشران صورتهما مع أولادهما بمناسبة العيد.. لن تتخيلوا كم كبروا!

ميرنا وليد - بيروت - ككل عام تشارك العائلة الملكية البريطانية صورا تذكارية لهم بمناسبة حلول عيد الميلاد وقد عمدت الأميرة كايت ميدلتون ان تكون صورة عائلتها المؤلفة من زوجها الأمير ويليام، ولي العهد البريطاني، وأولادهما الأمير جورج، الأميرة شارلوت والأمير لويس وهو أصغرهم بالابيض والاسود وقد ارتدى كل افراد العائلة قمصانا باللون الابيص مع بناطيل باللون الاسود.



وقد تفاجأ الجمهور بسبب هذا الظهور الحديث لأولاد الثنائي اذ كبرا كثيرا فالامير جورج أصبح طويلاً والاميرة شارلوت اكثر جمالات اما الامير لويس الذي يبلغ من العمر 5 سنوات فقط فيبدو أكبر من عمره.

