- 1/2
- 2/2
ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي صورة حديثة لها ظهرت فيها مرتدية اللون الابيض الذي لاق بها الى حد بعيد كما استعرضت مكياجها الذي تحب ان تنفذه بنفسها خصوصاً انها تمتلك هذه الموهبة وتعرف ماذا تحب ان تبرز في وجهها وتغزل الفانز والمحبون بنوال وبجمالها وعبروا عن اعجابهم بها.
من ناحية اخرى كانت نوال قد اختفلت في بداية هذا الشهر بيومها الخاص اذ دشّن متابعو وفانز الفنانة اللبنانية نوال الزغبي وسم "يوم نوال الزغبي" باللغتين العربية والإنكليزية وذلك ليحتفلوا بنجمتهم المفضلة الأمر الذي جعلها تتصدر الترند في موقع للتواصل الاجتماعي.
وتحت وسم "يوم نوال الزغبي" كتب العديد من المعجبين تعليقاتهم وتمنياتهم لفنانتهم المحبوبة مشاركين لها أيضاً صوراً ومقاطع فيديو ومعبرين لها عن حبهم الكبير.
كانت هذه تفاصيل خبر نوال الزغبي بإطلالة ملكية بيضاء وجمالها حديث الجمهور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.