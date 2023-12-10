نوال الزغبي بإطلالة ملكية بيضاء وجمالها حديث الجمهور

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي صورة حديثة لها ظهرت فيها مرتدية اللون الابيض الذي لاق بها الى حد بعيد كما استعرضت مكياجها الذي تحب ان تنفذه بنفسها خصوصاً انها تمتلك هذه الموهبة وتعرف ماذا تحب ان تبرز في وجهها وتغزل الفانز والمحبون بنوال وبجمالها وعبروا عن اعجابهم بها.



من ناحية اخرى كانت نوال قد اختفلت في بداية هذا الشهر بيومها الخاص اذ دشّن متابعو وفانز الفنانة اللبنانية نوال الزغبي وسم "يوم نوال الزغبي" باللغتين العربية والإنكليزية وذلك ليحتفلوا بنجمتهم المفضلة الأمر الذي جعلها تتصدر الترند في موقع للتواصل الاجتماعي.

وتحت وسم "يوم نوال الزغبي" كتب العديد من المعجبين تعليقاتهم وتمنياتهم لفنانتهم المحبوبة مشاركين لها أيضاً صوراً ومقاطع فيديو ومعبرين لها عن حبهم الكبير.