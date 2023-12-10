زوجة كريم فهمي تعايده بعيد ميلاده .. وهذا ما استغربه الجمهور

ميرنا وليد - بيروت - عايدت دانيا البناوي، زوجها الممثل المصري كريم فهمي بمناسبة عيد ميلاده، عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي. بيلي إيليش بتصريح مثير للجدل: لم أكن مدركة أن المعجبين لا يعرفون أنني مثلية وشاركت دانيا مجموعة صور لها مع زوجها وعلقت عليها قائلة: "عيد ميلاد سعيد يا كل ما أستمتع به في الحياة معك، إلى الأبد ممتنة لك يا حبيبي".

هذا ويحتفل كريم فهمي بعيد ميلاده الـ 41 أما الغريب في الموضوع ان البيانات على غوغل تؤكد انه مولود في 3 او 4 ديسمبر/كانون الاول الا ان زوجته عايدته امس 9 ديسمبر مما اثار استغراب البعض.

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