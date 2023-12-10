دنيا عبدالعزيز: بعد 2020 حصلي تحول تاني في الحياة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

كشفت الفنانة دنيا عبدالعزيز أن عام 2020، يمثل نقطة تحول في حياتها، قائلة "أنا من بعد 2020 حصلي تحول تاني في الحياة".

وأضافت دنيا خلال لقائها مع الفنان تامر شلتوت في برنامج "indeep" ردا على سؤاله حول انخداعها في البشر: "مبقاش فيه ناس عشان انخدع فيهم، يعني الناس اللي موجودين هما اللي اتغربلوا من الدنيا دي، وفضلوا وهيفضلوا اللي هما الحقيقيين في الحياة، اللي ظهروا في الموقف الحقيقي اللي كنت محتاجاهم فيه."

وتابعت: "خلاص مش هيبقى فيه خداع، مش هيبقى فيه وجع بعد كدة، مش هتصدم خلاص، الكويس خلاص موجود، اللي مش كويس مشي".

الفنانة دنيا عبدالعزيز بدأت مشوارها الفني منذ طفولتها، حيث كان أول أعمالها فيلم صراع الزوجات مع الفنانة دلال عبدالعزيز والفنان محمود حميدة، وانطلقت من بعدها إلى عالم الفن حتى هذه اللحظة، ويعتبر آخر أعمالها هو مسلسل المداح مع النجم حمادة هلال حيث شاركت في أجزائه الثلاثة.