شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الفن 2023.. 15 فنانًا وفنانة رحلوا عن عالمنا وفراقهم أبكى الجمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على مدار عام كامل، ودعنا الكثير من الفنانين العظماء الذى أثروا الحياة الفنية ببصماتهم الفنية بالكثير من الأعمال التى تعد ذكرى جميلة متروكة في أذهان الجمهور، فكانت هناك حالات وفاة لعدد من فنانون الزمن الجميل منهم أشرف عبد الغفور نجاح سلام وكريمان وشريفة فاضل، كما غيب الموت غيب الموت عدد من الفنانين الشباب الذى لم يمهلهم القدر لتحقيق أهدافهم وكانت رحلتهم قصيرة مثل مصطفى درويش وطارق عبد العزيز.

سلوي العرابي

توفيت الفنانة سلوي العرابي، في منتصف شهر فبراير الماضى، وهى فنانة شاركت في الكثير من الأعمال الفنية منها مسلسل " حدائق الشيطان " عام 2006 و ومسلسل " حكايات وبنعيشها " ومسلسل "كابتن عفت " ومسلسل " العيادة " ومسلسل " جنين وحنان " وفيلم " كيمو وانتيموا ".

شريفة فاضل

توفيت الفنانة شريف فاضل في شهر مارس الماضى، وتم تشييع جثمانها من مسجد السيدة نفيسة ودفنها بمقابر الإمام الشافعي، والراحلة شريفة فاضل لها العديد من الأعمال التي تعيش في الوجدان ومنها أغنية "تم البدر بدرى"، "أم البطل" و"مبروك عليك يا معجبانى يا غالى"، و"فلاح كان فايت بيغنى"، "حارة السقايين"، "وآه من الصبر وآه"، "وآه يالمكتوب" و"الليل".

شريفة فاضل الفنانة الراحلة أهدت الوطن أغلى ما تملك ومنحته قطعة من قلبها فهى أم البطل الشهيد سيد السيد بدير الذى استشهد فى حرب الاستنزاف فغنت أمه لأمهات الأبطال بدمها ودموعها لتشد من عزائمهن ومن عزائم الأبطال المحاربين بأغنيتها الشهيرة أم البطل حين تحقق النصر.

لبنى محمود

ولم يمر شهر مارس مرور الكرام، ورحلت عن عالمنا الفنانة لبني محمود والتي بدأت مسيرتها الفنية في عام 1985 حين شاركت في فيلم "صاحب الإدارة بواب العمارة" مع المخرجة المصرية نادية سالم، ثُم توالت مُشاركاتها في الأعمال الفنية بعد ذلك وتنوعت ما بين المسرح والسينما والدراما التليفزيونيّة.

شاركت الفنانة لبني محمود في العديد من الأفلام السينمائية مثل فيلم الإنس والنمس وفيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين، والعديد من المسلسلات التليفزيونيّة مثل مسلسل نيللي وشريهان، ومسلسل موضوع عائلي، واشتهرت بأداءها لشخصية رئيسة الوزراء الإسرائيلية السابقة جولدا مائير في عملين تليفزيونيين همما مسلسل العميل 1001، ومسلسل حرب الجواسيس.

شيرين الطحان

توفيت الفنانة شيرين الطحان في شهر ابريل الماضى، بعد صراع مع مرض السرطان، حيث قضت 30 يوماً في المستشفى، واستدعي نقلها إلى غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة، بسبب مشاكل فى القلب والرئة ومكونات الدم والبوتاسيوم، ومع مرور الوقت تدهورت حالتها الصحية بشكل كبير مما جعل أصدقاؤها وأحباؤها يطلبون الدعاء لها من خلال بوستات على مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.

مصطفى درويش

رحل الفنان مصطفي درويش في شهر مايو الماضي، عن عمر يناهز 43 عاما إثر أزمة قلبية مفاجئة، والفنان مصطفى درويش بدأ مسيرته الفنية مع المخرج خالد يوسف عام 2011 من فيلم كف القمر، وشرح درويش قصة اختياره أنه كان بالصدفة عندما كان يتواجد في تصوير الفيلم مع أصدقائه وتم العرض عليه أن يجسد دور ضابط شرطة في الفيلم، فوافق على ذلك من باب التجربة، وبعدها توالت عليه العروض من شركات الإنتاج: عرب سكرين والعدل جروب وسينرجي للانتاج الفني، ويعمل درويش في التمثيل إلى جانب عمله في مجال الاتصالات.

وجسد درويش أكثر من 30 عمل درامي وسينمائي، ولقي شهرة واسعة بعد قيامه بدور «فتحي» مدرب كمال الأجسام الذي ينضم لعصابة تتخصص في عمليات النصب والاحتيال بحيل طريفة ومختلفة عن طريق انتحال الشخصيات في مسلسل ب100 وش الكوميدي الذي أخرجته كاملة أبو ذكري وأنتجته شركة العدل جروب المصرية، ولقي المسلسل نجاحا كبيرا بين مسلسلات رمضان 2020 مع مسلسل خيانة عهد الذي شارك به أيضا في نفس العام.

محمد الأدنداني

رالفنان الراحل محمد الأدندانى في شهر مايو الماضى، وهو أحد نجوم الزمن الجميل، حيث بدأ حياته الفنية ككومبارس، ثم قدم أدوارا عديدة من أشهرها فيلم "أربعة في مهمة رسمية" مع الراحل أحمد زكى، وفيلم "البيه البواب"، ومسلسل "حكاية ميزو" مع الراحل سمير غانم، و.

عرف الفنان محمد الأدنداني بتقديم، وهو في عمر الرابعة عشر بتقديم مونولوجات إسماعيل ياسين، بعد ذلك درس العلاقات العامة، وعمل في بدايته كومبارس، ثم كبرت مساحة أدواره وعمل في المسرح والتليفزيون والسينما.

أحب "الأدنداني" الفنان إسماعيل يس وفنه ومونولوجاته، واستطاع الفنان النوبي لحفظها عن ظهر قلب ويقدمها في بعض الأفراح والمناسبات النوبية، وكانت تلك بداية ولادة الفنان محمد الأدنداني، الذي حفر بأدائه وطلته البسيطة ملامحه في أذهان المشاهدين.

منحة زيتون

رحلت الفنانة منحة زيتون عن عالمنا في شهر أغطسس الماضى، عن عمر يناهز 63 عاماً، وقد شاركت فى العديد من المسلسلات والأفلام كان أولها فيلم (سرقات صيفية) عام 1988، ومن أبرز المسلسلات التي شاركت فيها (كناريا وشركاه، عفاريت السيالة، فارس بلا جواد)، وأهم أعمالها في السينما هي (همام في أمستردام، جاءنا البيان التالي، سكوت هنصور، الشوق).

كريمان

رحلت الفنانة الكبيرة كريمان، إحدى نجمات الزمن الجميل بعد صراع مع المرض في شهر سبتمبر الماضى، والتي ظهر حبها للفن منذ طفولتها ، حيث عملت فى برامج الأطفال مع بابا شارو، كما كانت تشارك فى المسرح المدرسى، وشاركت الفنانة الكبيرة فى العديد من الأفلام حيث كانت من نجمات الصف الأول ومن أعمالها: "الحموات الفاتنات، تمر حنة، مراتى مدير عام، بنات اليوم، جميلة بوحريد وغيرها"، وأطلق عليها الجمهور لقب قطة السينما، لكنها اعتزلت بعد مسيرة 12 عاما فقط من العمل الفنى، حتى انفرد الخليج 365 بحوار معها وصور لها فى مرحلة متقدمة من عمرها كانت تحتفظ فيها بجمالها وخفة ظلها وذلك بعد ما يقرب من 60 عاما من اعتزالها.

أشرف مصيلحى

توفى الفنان أشرف مصيلحي بعد صراع مع مرض السرطان، في شهر سبتمبر الماضى، وهو فنان شارك في الكثير من الأعمال، حيث ظهرت موهبة أشرف مصيلحي التمثيلية منذ طفولته، إلا أن انطلاقة مسيرته الفنية تأخرت حتى عمر الـ26 عامًا، فعمل في البداية بدور العرض السينمائية التابعة لشركة أفلام مصر العالمية حتى حصل على أول أعماله السينمائية. وسرعان ما استطاع أشرف مصيلحي إثبات موهبته وحضوره القوي في السينما والتلفزيون المصري، حتى أن أعمال بلغت أكثر من 70 عملاً بين السينما والتليفزيون والمسرح.

نجاح سلام

ولم يمر شهر سبتمبر، الا وشهد رحيل واحدة من أشهر الفنانات وهى الفنانة الكبيرة نجاح سلام، صاحبة أغنية يا أغلي اسم في الوجود يا مصر، عن عمر 92 عاما، وشهدت تعرفها على كبار الفن وعمالقة الطرب ومنهم كوكب الشرق أم كلثوم والموسيقار فريد الأطرش والشيخ زكريا أحمد وغيرهم، وفى عام 1949 سجلت أول أغانيها وهي حول يا غنام، وأغنية يا جارحة قلبي، وبعدها انطلقت فى مسيرتها الفنية وغنت في مصر و حلب، ودمشق، وبغداد، ورام الله.

محمد فريد

وفى نهاية شهر سبتمبر، توفى الفنان محمد فريد، أحد أهم النجوم المصرية الذى برع في أداء أدواره، حيث شارك في، مسلسل "ليالي الحلمية" بأجزائه الخمسة، فيلم "حب في الزنزانة" مع الزعيم عادل إمام، الشيطانة التي أحبتني" ومسلسل "غريب في المدينة" و"الشهد والدموع" و"محمود المصري" و"أستاذ ورئيس قسم" وفيلم "البحث عن فضيحة" وفيلم "احكي يا شهرزاد" و"الديلر" ومسرحية "راقصة قطاع عام" وغيرها من الأعمال الفنية.

عثمان محمد علي

توفى الفنان عثمان محمد علي في شهر نوفمبر الماضي، والد الفنانة سلوي عثمان، وهو أحد أبناء جيل عمالقة الفن الكبار، حيث أمتعنا بالعديد من الأعمال، ومنها: "عائلة الحاج متولى، العطار والسبع بنات، لن أعيش فى جلباب أبى، الحسن البصرى، الضوء الشارد، والقضاء فى الإسلام، أبو حنيفة النعمان، الفرسان الأبطال، عصر الأئمة، ولا إله إلا الله، وغيرها مئات الأعمال الدينية والتاريخية".

طارق عبد العزيز

توفى أيضًا الفنان طارق عبد العزيز في شهر نوفمبر الماضي، بعد تعرضه لأزمة صحية أثناء تصويره مسلسل "بقينا اتنين"، بسبب مشاكل في القلب حيث أصيب بتشنجات وتم نقله للمستشفى ولكنه توفى على أثر هذه الأزمة الحادة التي ألمت به.

أشرف عبد الغفور

مع بداية شهر ديسمبر، رحل الفنان أشرف عبد الغفور بشكل مفاجئ حيث توفى نتيجة حادث سير بعد اصطدام أحد الأشخاص بسيارته من الخلف، أودى بحياته على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، وكان الراحل يتمتع بسيرة طيبة بين زملائه، كما أنه أحد أهم نجوم السينما والدراما في تاريخ الفن المصري، وله بصمة كبيرة في تاريخ الإذاعة والتليفزيون.

المنتجة ناهد فريد شوقي

توفيت المنتجة ناهد فريد شوقي، منذ أيام قليلة في بداية شهر ديسمبر الجارى، وهى تنتمى لعائلة فنية خالصة، فهى ابنة الفنان الراحل فريد شوقي، والفنانة هدى سلطان، وخالها الموسيقار الكبير محمد فوزي، وشقيقتها الفنانة رانيا فريد شوقي، كانت متزوجة من المخرج مدحت السباعى، وابنتها الفنانة ناهد السباعي، ومحمد السباعى الذى يعمل منتج ومخرج وممثل في نفس الوقت.

يذكر أن ناهد فريد شوقي ولدت 25 ديسمبر عام 1950، وهي منتجة سينمائية قدمت عدة أعمال من خلال شركة الإنتاج الخاصة بها، منها فيلم "هيستريا" الذي أخرجه عادل أديب وقام ببطولته الفنان أحمد زكي عام 1998، وفيلم "من نظرة عين" للفنانة منى زكي و"اللعبة أمريكانى"، كما عملت كمشرفة على الانتاج ومنتجة منفذة في عدد من المسلسلات منها: "لن أعيش في جلباب أبي"، "حديث الصباح والمساء"، "لقمة القاضي، "نونة الشعنونة"، "امرأة آيلة للسقوط".