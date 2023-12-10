شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا فريد شوقى تدعو بالشفاء إلى والدتها: اللهم اشفِ أمى وأغرس في نبضاتها راحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة رانيا فريد شوقي عن مرض والدتها، بعد أيام من إعلان وفاة أختها ناهد فريد شوقي، وذلك من خلال حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

ونشرت رانيا فريد شوقي صورة تحمل دعاء لوالدتها بالشفاء، قائلة: "اللهم اشفِ أمي وأغرس في نبضاتها راحة، وفي جسدها عافية وهون عليها الألم والتعب وأبدله بعافية تسرى في جسدها"، وعلقت على الصورة قائلة: "اللهم اشفِ كل مريض يا رب".



رانيا فريد شوقي

كانت رانيا فريد شوقي نعت أختها ناهد فريد شوقي منذ أيام، حيث نشرت صورة تجمعها بأختها، معلقة عليها: "للأسف بنعتاد الأحباب في حياتنا كأنهم خالدين في الدنيا زي ما نعتاد النعم كأنها مستمرة إلى الأبد وده من عيوب البشر أختي الحبيبة الغالية ناهد أنا بعتذر لك لأني اعتدك في حياتي يمكن خيالي كان اضعف من أني أتصور فراقك".

وتابعت: "يمكن خدتنا مشحانات الدنيا وربنا نور بصيرتنا ورجعنا لحضن بعض والحب اللي اتربينا عليه وحبنا لبابا كان دايما بيجمعنا يمكن لأني تنسيت أننا بنكبر كلنا ولينا عمر بيخلص يمكن لأني جيت الدنيا لقيتك أختي الكبيرة القوية العنيدة اللي ماتعرفش حاجة اسمها استسلام وإرادتها من حديد قوتك كانت بطمني عليكي".

كما أضافت: "أنا مش عارفة أنا بكتب إيه بس اللي حساه أكبر بكتير من أي كلام ما زلت مش مستوعبة ولما حد بيقول الله يرحمها بتخض في الفترة الأخيرة كنت بشوف فيكي بابا بكل حركاته وطريقة كلامه ونظراته وهزارك وقولت للأحفاد اللي ماشفوش جدهم ناهد بقت نسخه من جدكم لما تشفوها كأنكم شفتوه".