شكرا لقرائتكم خبر عن 9 آلاف موظفة بـ ديزني تقاضى الشركة بسبب الأجور.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفعت 9 آلاف موظفة دعوى قضائية ضد شركة ديزنى، أكدوا فيها أن شركة والت ديزني تدفع أجورًا أقل لهم مقارنة بنظرائهن من الرجال، وهي دعوى قضائية سارية المفعول رسميًا، وتوضح بالتفصيل الفجوة غير القانونية في الأجور بين الجنسين.

ووفقًا لتقرير حصري من موقع Variety، صدق أحد القضاة على الدعوى القضائية الجماعية ضد ديزني، مدعيًا أن الشركة دفعت 9000 امرأة أقل من نظرائهن الذكور، وهي أكبر دعوى قضائية مسموح بها في كاليفورنيا بموجب قانون المساواة في الأجور في كاليفورنيا.



ديزنى

وتزعم الدعوى القضائية وجود فوارق في الأجور على أساس الجنس بين النساء والرجال الذين يقومون بأعمال مماثلة، وأشادت محامية المدعيات، لوري أندروس، بالحكم، واتهمت "ديزني" بإساءة معاملة النساء و"استغلالهن" لمدة أربع سنوات.

وتضم الطبقات في دعوى ديزني بشأن الأجور بين الجنسين موظفات في كاليفورنيا تحت مستوى نائب الرئيس الذي عمل في الشركة منذ 1 أبريل 2015، في مناصب غير نقابية وتم تعيينه لمجموعة وظيفية محددة.

وتشمل هذه الفئة موظفين من مختلف وحدات ديزني، مثل فنادق ديزني لاند والمتنزهات الترفيهية، وخط الرحلات البحرية، واستوديوهات ديزني للأفلام والتلفزيون، وABC، وMarvel، وLucasfilm، ويستثني موظفي Disney Plus أو Hulu أو Fox أو FX.

وصرحت محامية ديزني، فيليسيا ديفيس، بأن المسميات الوظيفية المتنوعة ضمن هذه الفئة، بدءًا من منتجي الموسيقى إلى طهاة المعجنات والممرضات والمهندسين المعماريين ومهندسي ركوب الخيل ومديري المؤثرات البصرية ومدربي الكلاب الأمنية ومديري وسائل التواصل الاجتماعي في Star Wars، تجعل المجموعة متنوعة لاعتبارها متشابهة إلى حد كبير، مما يشكك في جدوى التصديق على فئة الدعوى.