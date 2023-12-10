بعد ٣٢ عامًا، محمد إمام يُعيد تقديم فيلم والده “شمس الزناتي”… اليكم ما كشفه مع انطلاق التصوير

بدأ الممثل المصري، محمد إمام، تصوير أحدث أفلامه السينمائية “شمس الزناتي”، والذي يُعيد من خلاله تقديم نسخة جديدة وعصرية من الفيلم الذي سبق وقدّمه والده الفنان الكبير عادل إمام في عام ١٩٩١.

في هذا السياق، شارك “إمام” المتابعين عبر حسابه على موقع انستغرام بصورة من انطلاق التصوير وعلّق عليها “توكلنا على الله، انتظروا اضخم فيلم في تاريخ السينما العربية إنشالله “شمس الزناتي” دعواتكم”.

يشارك في النسخة الجديدة من الفيلم الى جانب محمد إمام، كوكبة من الممثلين أبرزهم: أمينة خليل، عمرو عبد الجليل، طه دسوقي، أحمد خالد صالح، أحمد داش، مصطفى غريب.

الفيلم سيناريو وحوار محمد الدباح، من إنتاج ريمون رمسيس Aka ومحمد رشيدي “رشيدي برودكشن”، أما الإخراج لعمرو سلامة.

في سياق مختلف، ينتظر محمد إمام عرض فيلم “أبو نسب” في سينما مصر ابتداءً من ٢١ من الشهر الجاري وفي (٢٨ ديسمبر) في كل الوطن العربي.

الفيلم من انتاج شركة “سينرجي فيلمز” وبطولة محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي وعدد من الممثلين، تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام.

تدور أحداث العمل في إطار اجتماعي/كوميدي حول محمد إمام الذي يلعب دور طبيب أطفال ويعيش قصة حب مع ياسمين صبري التي تجسد شخصيّة “لايف كوتش”.