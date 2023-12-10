بالصور- أين أصبحت غلاديس تابت أول ملكة جمال مثلت لبنان والدول العربية في المسابقات العالمية؟

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ميرنا وليد - بيروت - على الرغم من انها ليست أول ملكة جمال لبنان حازت على اللقب الا انها أول من حصل على اللقب رسمياً مما أتاح لها تمثيل لبنان والدول العربية في المسابقات العالمية، انها غلاديس تابت سكاف التي غيبها الموت قبل بضع أعوام وتحديداً في 2014.
خطفت غلاديس الأضواء في 1959 يوم تربعت على عرش الجمال إقليمياً، ولعبت لاحقاً دوراً أساسياً ومهماً في تطوير مسابقات الجمال في لبنان وكان لها دور كبير في اظهار جمال وأناقة لبنان واللبنانيين ونقلها الى العالم عبر كل المسابقات وحتى مع تقدمها في السن حافظت على أناقتها حتى رحيلها.
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