نقابة الممثلين في مصر تمنع هذه الممثلة من العمل مجدداً.. بالتفاصيل

ميرنا وليد - بيروت - أصدرت نقابة المهن التمثيلية في مصر برئاسة الدكتور أشرف زكي قراراً بمنع الممثلة نورا عبد الرحمن من ممارسة الفن، وذلك بسبب عملها من دون الاستحصال على تصريح رسمي.

وأشارت النقابة إن القرار صدر بعد عدم الترزام نورا عبد الرحمن بالضوابط المهنية وعدم حصولها على التصاريح اللازمة لممارسة مهنتها. وختمت ان هذا الاجراء ضروري لحماية حقوق الممثلين وتنظيم القطاع الفني في مصر.

وعلى الممثلة الشابة ان تذهب الى النقابة لتسوية وضعها ورفع هذا القرار عنها حتى تتمكن من العمل مجدداً في هذا المجال.