بعد أيام على وفاة شقيقتها.. رانيا فريد شوقي تعيش حزناً جديداً

ميرنا وليد - بيروت - أعلنت الممثلة المصرية رانيا فريد شوقي عن تعرض والدتها إلى أزمة صحية شديدة وطلبت من الله ان يشفيها وذلك على حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.



وكتبت : اللهم اشفي كل مريض يا رب، اللهم اشفي أمي واغرس في نبضاتها راحة، وفي جسدها عافية، وهون عليها الألم والتعب، وأبدله بعافية تسري في جسدها.

ويأتي هذا الخبر بعد ايام قليلة على وفاة شقيقها ناهد التي قدمت لها رسالة اعتذار على حسابها كتبت فيها : "للأسف بنعتاد الأحباب في حياتنا كأنهم خالدين في الدنيا زي ما نعتاد النعم كأنها مستمرة الي الأبد و ده من عيوب البشر ، أختي الحبيبة الغالية ناهد انا بعتذر لك لأني اعتدتك في حياتي ،يمكن خيالي كان اضعف من إني اتصور فراقك يمكن خدتنا مشاحنات الدنيا و ربنا نور بصیرتنا و رجعنا لحضن بعض و الحب اللي اتربينا عليه". وأضافت:" وحبنا لبابا كان دايما بيجمعنا يمكن لاني تنسيت اننا بنكبر كلنا ،يمكن لأني جيت الدنيا لقيتك اختي الكبيرة القوية العنيدة اللي ماتعرفش حاجة اسمها استسلام و ارادتها من حديد قوتك كانت بطمني عليكي. انا مش عارفة انا بكتب ايه بس اللي حساه اكبر بكتير من أي كلام مازلت مش مستوعبه و لما حد بيقول الله يرحمها بتخض في الفترة الأخيرة كنت بشوف فيكي بابا بكل حركاته و طريقة كلامه و نظراته و هزارك و قولت للاحفاد اللي مشافوش جدهم ناهد بقت نسخه من جدكم لما تشفوها كأنكم شفتوه سبحان الله و الغريب اني من الشخصيات اللي بتخاف تدخل علي حد متوفي لانه بيبقي آخر انطباع بيفضل في الذاكره عن الشخص لكن لما دخلت و شوفت وشك مبتسمه كأنك نايمة و بتحلمي حلم جميل حسيت و انك شوفتي فريد ابنك بيستقبلك و خدك لحبايبك بابا و طنط هدي و مها أختنا ده تفسيري لابتسامتك الهادية الجميلة الواضحة اوي اللي هونت علينا كلنا فراقك و مش هتفارقني اللي باقي من عمري كنتي راضية".

وختمت: "بجب كل اقدار الله و مسلمه أمرك لله إلي ان نلتقي يا اختي سلميلي علي بابا و قوليله الحياة من غيرك مش حياة و نفسي يجيلي في الحلم بقاله فترة غايب عني هتوحشيني اوي يا حته من ابويا و من قلب".