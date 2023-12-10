هايدي كلوم تنشر فيديو رومانسي لها وهي تقبّل زوجها الذي يصغرها بـ 16 عاماً

ميرنا وليد - بيروت - شاركت عارضة الازياء هايدي كلوم فيديو لها وهي تقبل زوجها الموسيقي الألماني توم كوليتز وذلك تعبيرا منها على حبها الكبير له.



هذا الثنائي أحدث بلبلة منذ ارتباطهما وخصوصاً بعد زواجهما عام 2019 اذ ان توم يصغر هايدي بحوالي 16 عام فهي تبلغ من العمر 50 عاماً بينهما هو يبلغ من العمر 34 عاماً. يذكر ان كلاهما كان متزوجاً في السابق فهايدي كانت متزوجة من ريك بيبينو في 1997 حتى 2002 الذي طلقته لتتزوج بعدها بسيل قبل ان يتطلقا في 2014 بعد زواج دام 9 سنوات.